Нарколог назвал альтернативу алкогольному подарку на 23 февраля Нарколог Холдин заявил, что вместо спиртного мужчине можно подарить поход в театр

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Бутылка алкоголя уже не считается хорошим подарком, поскольку в современном мире люди стараются следить за здоровьем, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он рассказал NEWS.ru, что вместо спиртного 23 февраля мужчинам можно подарить положительные эмоции.

Материальные подарки хороши, но достаточно быстро забываются. А вот если подарить человеку эмоции – поездку в интересное место, поход в театр, на спортивный матч, прыжок с парашютом - одним словом, что-то от чего человека встряхнет, это запомнится и будет радовать своими воспоминаниями долгие годы, — заявил он.

Холдин подчеркнул, что необходимо менять культуру употребления алкогольных напитков и прививать себе и своим детям правильные привычки.

Ранее сообщалось, что в этом году в преддверии гендерных праздников, 23 Февраля и 8 Марта, россияне чаще покупают предметы одежды и ювелирные украшения. Продажи украшений выросли в 5,3 раза, одежду стали покупать чаще на 9%.

Среди аксессуаров в этом году чаще всего покупают галстуки, визитницы и зажимы для купюр. Большим спросом в сегменте бьюти-индустрии пользуются одеколоны, триммеры и пасты для укладки. Средний чек на подарки составляет 18 382 рубля. В премиум-сегменте спрос также вырос, при этом люксовые товары в основном приобретают для женщин.