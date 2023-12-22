Нападавший на людей блогер этапирован в Петербург Из Дагестана в Петербург этапировали треш-стримера Турала Мамедова

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербург из Дагестана был этапирован подследственный блогер Турал Мамедов, передает пресс-служба СКР. Молодой человек, публиковавший в Сети ролики с нападениями на людей, ранее бежал в Азербайджан, откуда был экстрадирован. Всего в уголовном деле значатся 15 молодых людей. Группа сформировалась по этническому принципу.

Организатор совершения вышеуказанных преступлений Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение, — сообщили в СКР.

Мамедову инкриминируют статьи о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. В октябре глава СКП Александр Бастрыкин поручил завести дело после появления в Сети роликов, на которых выходцы из Азербайджана избивали и оскорбляли прохожих.

Турал Мамедов вел Telegram-канал «Жизнь бродяги». Со своими друзьями он избивал в Санкт-Петербурге людей, используя незначительные поводы. Все издевательства он выкладывал в Сеть, сопровождая комментариями, разжигающими национальную рознь.