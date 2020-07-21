Надпись размером с 16 футбольных полей появилась в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/9e317c7c-cb4d-11ea-905b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Огромная надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в городском округе Ступино неподалёку от аэропорта Домодедово. Она хорошо видна пассажирам самолётов и призвана напомнить, что ради хорошего отдыха вовсе не обязательно лететь в другую страну.

Как сообщает телеканал «360», надпись занимает площадь в 16,82 га. Под контролем геодезистов два тракториста начали выкашивать гигантские буквы ещё 10 июля, но из-за проливных дождей работы затянулись почти на две недели. Для надписи было выбрано поле с кормовыми культурами. Скошенную траву не стали выбрасывать, а отдали на корм скоту. К сентябрю надпись должна исчезнуть, так как к тому времени всю траву уже скосят.

Как писал NEWS.ru, туристы, путешествующие по территории страны, будут получать по пять тысяч рублей за каждые потраченные на отдых 25 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна быть не менее пяти дней. Такой вариант поддержки внутреннего туризма планирует реализовать правительство РФ. Получить можно будет не более 15 тыс. рублей на одного человека. Всего на эти цели правительство выделит порядка 15 млрд рублей. Так власти хотят привлечь внимание россиян к тем направлениям туризма в стране, которые пользуются наименьшим спросом из-за высокой стоимости отдыха.