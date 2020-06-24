Над Новосибирском в вертолётах Ми-8 пролетел Бессмертный полк

https://static.news.ru/photo/a4fbfeb2-b601-11ea-a0da-fa163e074e61_660.jpg Вертолёты Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые в день торжеств, посвящённых 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, фотографии ветеранов подняли в небо транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Военные лётчики экипажей 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа разместили в салонах вертолётов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, — цитирует сообщение ЦВО РИА Новости.

В сообщении уточняется, что для участия в параде была задействована авиационная военная техника с двух авиабаз, расположенных в Новосибирской области и Красноярском крае.

Шествия «Бессмертного полка» ежегодно проходят во время торжеств, посвящённых победе в Великой Отечественной войне. Ежегодно участники акции проходят по центральным улицам городов с фотографиями своих родных, которые участвовали в ВОВ, были партизанами, подпольщиками, блокадниками, узниками концлагерей и тружениками тыла.

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.

Как писал NEWS.ru, парад Победы в Москве завершился.