Над Чёрным морем в Сочи прогнозируют формирование смерчей

Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов о формировании над Чёрным морем смерчей. Об этом сообщает администрация города.
Со второй половины дня 8 июля в течение суток на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют всем жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.
8 июля в Сочи испортилась погода: яркое солнце и жару сменил дождь.
Ранее, вечером 7 июля, гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на столичный регион, стали причиной множества разрушений. Были повалены 36 деревьев и повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье из-за ветра упали 94 дерева и билборд, на данный момент известно об 11 пострадавших от стихии машинах.
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