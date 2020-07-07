Над Чёрным морем в Сочи прогнозируют формирование смерчей

https://static.news.ru/photo/9f91f202-c113-11ea-a822-fa163e074e61_660.jpg Фото: eyeclick/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов о формировании над Чёрным морем смерчей. Об этом сообщает администрация города.

Со второй половины дня 8 июля в течение суток на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют всем жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

8 июля в Сочи испортилась погода: яркое солнце и жару сменил дождь.

Ранее, вечером 7 июля, гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на столичный регион, стали причиной множества разрушений. Были повалены 36 деревьев и повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье из-за ветра упали 94 дерева и билборд, на данный момент известно об 11 пострадавших от стихии машинах.