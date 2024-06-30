Над Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА Богомаз: четыре дрона ВСУ уничтожены над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Трубчевским районом, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее российская ПВО дважды за ночь, 28 июня, отразила атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Сначала были уничтожены три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом. Спустя примерно час были нейтрализованы еще два дрона — над Трубчевским и Навлинским районами. Никто не пострадал, разрушения также не были зафиксированы.

До этого два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области. Богомаз уточнил, что они пробрались в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Еще один житель по итогу инцидента получил ранение.