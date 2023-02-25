На юге Камчатки произошло землетрясение На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

архивное фото

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около юго-западного побережья Камчатки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Очаг подземных толчков находился на глубине 65 км.

Магнитуда 6,1. В 170 км от Петропавловска-Камчатского, — указано в сообщении.

15 февраля у берегов Камчатки произошло два землетрясения. Первый подземный толчок магнитудой 5,8 произошел в 13:34 по местному времени (02:34 мск) в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Еще один подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксировали в 15:09 по местному времени (06:09 мск). Пострадавших и повреждений не было зафиксировано, объекты ЖКХ и энергетики работали в штатном режиме

17 февраля в 35 километрах от побережья курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

18 февраля землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья на востоке Камчатки. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км. Эпицентр сейсмособытия находился в 154 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.