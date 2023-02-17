Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов

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В 35 километрах от побережья курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки ощущались в 14:38 мск.

Очаг залегал на глубине 166 километров, — сообщает EMSC.

13 февраля одновременно произошло два землетрясения в Каспийском море (3,4 балла) и на территории Китая (4,3балла). Очаг подземных толчков в Каспийском море залегал на глубине 60 км и находился в 190 км от Баку. Эпицентр землетрясения на территории Китая находился в 614 км на северо-восток от Алма-Аты и залегал на глубине 17 км.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.