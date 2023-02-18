На востоке Камчатки произошло землетрясение На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 18 февраля у побережья на востоке Камчатки, говорится на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км. Эпицентр сейсмособытия находился в 154 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Глубина — 67,3, магнитуда — 4,8, — следует из отчета.

17 февраля в 35 километрах от побережья курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались в 14:38 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее одновременно произошло два землетрясения — в Каспийском море магнитудой 3,4 и на территории Китая — 4,3. Очаг подземных толчков в Каспийском море залегал на глубине 60 км и находился в 190 км от Баку. Эпицентр землетрясения на территории КНР находился в 614 км на северо-восток от Алма-Аты и залегал на глубине 17 км.