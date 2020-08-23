На Ямале строительство моста через Обь потребует более 80 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f15551b2-e533-11ea-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил, что строительство моста через Обь обойдётся в более чем 80 млрд рублей.

Сейчас смета находится на Главгосэкспертизе, это будет дорогой мост, его стоимость выше 80 млрд рублей — это точно. Скорее всего, больше, — сообщил глава региона журналистам ТАСС.

По его словам, строительство начнётся зимой. Губернатор подчеркнул, что этот мост будет очень важным для экономики Ямала.

В регионе планируют построить железнодорожную магистраль по маршруту Обская — Салехард —Надым — Новый Уренгой — Коротчаево. Её протяженность составит более 700 км. Магистраль, получившая название Северного широкого хода, должна связать Северную железную дорогу со Свердловской. Мост через Обь из Лабытнаги в Салехард является ключевым пунктом реализации этого проекта.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин назвал строительство моста через Обь на Ямале важным инфраструктурным проектом региона.

NEWS.ru писал, что строительство мостового перехода через реку Вилюй в Якутии свяжет регион с Иркутской область. Строительство планируют начать в 2021 году.