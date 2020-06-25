На Урале глава района вызвал полицию из-за визита депутата от ЛДПР

https://static.news.ru/photo/23157310-b6e7-11ea-9095-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Кусинского района Челябинской области Юрий Лысяков обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Причиной стала незапланированная встреча депутата от ЛДПР Виталия Пашина с жителями города.
Заехал по обращению граждан, которые жаловались на абсурдное решение местных властей засыпать многочисленные ямы на дорогах глиной. Не планировал никаких встреч, но приём получился жарким как от населения, так и от местной власти. Местные жители, узнав о приезде депутата Государственной думы, собрались на пересечении двух улиц в частном секторе. От общения с народом было не уйти. Попросил всех по возможности надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра, — цитирует Пашина Znak.com.
По словам депутата, возникла масса проблемных вопросов. В частности, состояние дорог, уличное освещение, отсутствие детских площадок, проблемы центрального водоснабжения и другие.
Говорят, митинг нельзя проводить, а мы и не собирались его проводить. Просто приехали посмотреть, что происходит. Люди пришли к нам сами. Глава Кусы приехал. Все нормы социальной дистанции мы соблюдали. Это не нарушение. Главу попросили ответить, почему дорогу засыпали глиной. Ответ был странный, — добавил он.
Ранее NEWS.ru информировал, что челябинский губернатор Алексей Текслер намерен передать медикам закупленные для саммитов иномарки. Машины закупили для использования на протокольных мероприятиях.