На Урале глава района вызвал полицию из-за визита депутата от ЛДПР

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о снятии ряда ограничений в регионе. Так, с 27 июня 2020 года будет разрешена работа фитнес-центров без открытия бассейнов, а с 29 июня деятельность стоматологов и риелторов.

Принято решение с 27 июня... разрешить работу фитнес-центров без ограничения по площади, но только для индивидуальных тренировок. Без открытия зон питания и бассейнов. С 29 июня: разрешить работу стоматологий, возобновить...