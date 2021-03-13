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На систему опреснения воды для Ялты потратят 3 млрд рублей

22:35, 13 марта 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Внедрение системы опреснения морской воды в Ялте обойдётся в 3 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Только опреснение, моя позиция, даст гарантированный результат. По Ялте, по ялтинской площадке, общий объём средств, который проектировали, [составляет] около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть. В принципе, к работе приступили, — цитирует Аксёнова ТАСС.

Глава Крыма уточнил, что план реализации проекта составлялся таким образом, чтобы работы завершились до конца курортного сезона.

Проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители региона получают воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и Российской Федерации в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады, писал NEWS.ru.

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