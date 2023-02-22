Два человека погибли при взрыве газа в цехе в ЯНАО

Фото: vk.com/novatek_ru

В цехе на Северо-Русском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв газа, жертвами ЧП стали два рабочих, один получил травмы. Это случилось 21 февраля, однако известно об этом стало только сейчас, передает ТАСС.

На Северо-Русском месторождении, принадлежащем «Новатэк-Таркосаленефтегаз», в цехе произошел взрыв газа без пожара. Два человека погибли и один пострадал, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах. Пострадавшего рабочего доставили вертолетом в Новый Уренгой. Работа цеха регенерации метанола была остановлена.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ч3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

9 марта прошлого года на пензенском предприятии произошел взрыв во время перекачки битума из резервуара в автоцистерны. Погибли два работника 48 и 60 лет. Травмы получили еще восемь человек, их экстренно госпитализировали.

В феврале пожар произошел на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии. Пострадавших не было, после тушения огня завод вернулся к работе в обычном режиме.