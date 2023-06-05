На «Ростелеком» составили протокол о ЛГБТ-пропаганде Роскомнадзор обвинил показанный «Ростелекомом» фильм про Бриджит Джонс в ЛГБТ-пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении ПАО «Ростелеком» о распространении среди несовершеннолетних фильма с ЛГБТ-пропагандой. По информации пресс-службы судов, протокол составило управление Роскомнадзора.

В ходе осмотра информационной продукции, размещенной на АВС «Wink», установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции «16+», содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а именно: х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного», х/ф «Как живой», х/ф «Проклятие Чаки», х/ф «Английский цирюльник», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений безотносительно возрастных групп в декабре 2022 года. Норма, запрещающая пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, прописана в КоАП с 2013 года.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его.