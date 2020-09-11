Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане ребёнка-инвалида отказались зачислить в специализированную школу из-за ошибки чиновников, сообщает inkazan.ru . В 2019 году мать девочки обратилась в спецкомиссию, чтобы её ребёнка обследовали. Однако чиновники забыли выдать направление на обследование и уведомить республиканскую комиссию. В итоге школа отказала в зачислении из-за отсутствия нужных документов и девочка была вынуждена учиться на дому.

Башкирия

В Уфе прошла акция в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия, пишет mkset.ru . В одном из подземных переходов города активисты установили «Стену памяти», где были развешены портреты женщин, погибших от рук домашних тиранов.

Нижегородская область

Зампредседателя по административным делам Нижегородского районного суда покинула свой пост из-за скандала, пишет newsnn.ru . Женщину обвиняют в причастности к покушению на убийство её гражданского мужа. Ранее он поступил в больницу с ножевым ранением.

Удмуртия

В Ижевске зоозащитники ищут чёрную свинью, пишет udm-info.ru . Животное, получившее в народе прозвище Чёрная Пумба, гуляет по улицам города, заходит на территории университетов и даже в библиотеки. Последний раз её видели резво убегающей от молодого человека с трубой.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону обманутые дольщики решили оригинальным способом привлечь внимание властей к своей проблеме. Как пишет rostovgazeta.ru , они выставили у здания правительства картонные фигуры известного интернет-мема «Ждун».

Приморье

В Приморье полицейские предотвратили убийство в стиле 90-х, пишет vostokmedia.com . Преступники похищали людей, а затем даже планировали убить 50-летнего иностранца. Как оказалось, несостоявшимися убийцами были члены ОПГ, организатор которой имел личные счёты с потерпевшим.

Омская область

Эскиз QR-кода на надгробии nasledie-ritual.ru

На надгробиях омичей появятся QR-коды. Как пишет gorod55.ru , с идеей выступил Омский союз ритуальных услуг «Наследие». Коды будут вести на «Странице памяти» об усопших, где родственники смогут размещать анимации или фильмы о похороненном человеке.

Оренбургская область

В Оренбурге хотят поставить памятник пуховому платку. Как пишет 56orb.ru , мэр города Владимир Ильиных поддержал идею. По его словам, местные жители «давно выражают недоумение по поводу того, что в городе до сих пор нет достойного арт-объекта, посвящённого пуховому платку».

Карелия

Директор фирмы в Карелии уволил работников задним числом, чтобы не платить зарплату. Как сообщает karelinform.ru , сотрудники обратились в прокуратуру и выиграли в суде, после чего бывший начальник подал апелляцию и приложил к ней фальшивые документы. В бумагах был указан меньший период работы уволенных работников. Мужчина сделал это с целью заплатить минимальную денежную сумму. Теперь ему грозит штраф до 300 000 рублей.

Тюменская область

Тюменские таксисты перестанут перевозить пассажиров с детьми, сообщает nashgorod.ru . Водители выступили в поддержку коллеги, на которого недавно напала многодетная клиентка. По словам таксистов, люди нередко заказывают машину по экономному тарифу, а выходят с маленькими детьми, для которых в машине нет кресла. Отказ в перевозке часто сопровождается скандалом и может перейти в драку. В связи с этим таксисты решили на несколько дней отказаться от поездок по детскому тарифу.

Хабаровский край

Амурский тигр Konstantin Mikhailov/Global Look Press

В Хабаровском крае популяция амурского тигра увеличилась на 30%, сообщает transsibinfo.com . Количество хищников на территории региона достигло 100–110 особей. Добиться таких результатов удалось благодаря региональному плану действий по сохранению «краснокнижных» животных.

Ставропольский край

В запертой квартире на Ставрополье спасатели обнаружили мёртвую женщину и спящего рядом с трупом ребёнка. Как пишет newstracker.ru , пенсионерка не отвечала на звонки, а девочка не появилась в детском саду.

Челябинская область

Администрация Копейска приписала себе работу Чистомэна по уборке мусора. Как сообщается на портале «Курс дела» , известный в Интернете челябинский борец за чистоту утверждает, что администрация опубликовала его фото в качестве подтверждения уборки мусора около автовокзала. Однако именно он потратил свой выходной на выкорчёвывание 4000 литров мусора из канавы.

ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО заявил о возможном увеличении числа заболевших COVID-19. Как сообщает muksun.fm , большая часть новых заболевших связана с приезжающими в регион. Люди возвращаются из отпусков и могут привезти с собой коронавирусную инфекцию. Всего, по данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей число новых заболевших выросло на 5%.

Волгоградская область

В Волгограде молодого человека подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести 50-летней женщине, работающей кондуктором в городском троллейбусе. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , молодая девушка грубо отреагировала на просьбу кондуктора надеть защитную маску. После, на конечной остановке, девушка вызвала молодого человека по телефону, который сбил кондуктора с ног ударом по голове, а потом стал бить её ногами. После жестокого избиения потерпевшую доставили в больницу.

Свердловская область

В Екатеринбурге адвокат Дмитрий Жикин устроил стрельбу с балкона жилого дома. Как сообщает издание tagilcity.ru , Жикин приобрёл охолощенный автомат в тот же день, когда и стрелял. Приехав домой, зарядил рожок с патронами, вышел на балкон, и, когда был передёрнут затвор, случайно произошёл выстрел.

Ленинградская область

В одной из школ Петербурга во время занятий рухнул потолок. Как сообщается на портале newia.ru , в одном из классов на третьем этаже прямо во время урока обрушился потолок. На опубликованных в Интернете фотографиях видно, как разбитые панели подвесного потолка лежат на полу вместе с сумками учеников, которые успели покинуть класс.

Хакасия

В Хакасии порядка 80 учащихся пришлось отстранить от занятий и отправить на самоизоляцию, поскольку большинство из них контактировало с заразившимися COVID-19. У некоторых из учеников после этих контактов выявлены признаки ОРВИ, сообщает newkhakasiya.online . Учитывая рост числа заболевших, в регионе приняли решение усилить масочный режим в учебных заведениях, обязав учителей носить маски в школах не только во время проведения уроков.

Сибирь