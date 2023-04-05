На Ленинградской АЭС отреагировали на сообщения о неопознанном объекте В пресс-службе Ленинградской АЭС заявили, что блоки работают в штатном режиме

Фото: Rosatom/globallookpress.com

Все блоки Ленинградской АЭС работаю в штатном режиме, сообщили NEWS.ru в пресс-службе станции. Ранее сообщалось о неопознанном летающем объекте (НЛО) в небе над Сосновым Бором в Ленинградской области, в непосредственной близости от станции.

Не можем сказать ничего по поводу непосредственно неопознанного шара. Но блоки АЭС работают в штатном режиме. Усиление работы службы безопасности действует на всех томных станциях с прошлого года. Никаких дополнительных мер реагирования не вводилось, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в регионе объявили сигнал «Режим». Отмечалось, что объект, по предварительным данным, является малоразмерным шаром, который летел на высоте примерно десять тысяч метров.

28 февраля сообщалось, что неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Сообщалось о введении плана «Ковер» — требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех воздушных судов (ВС), находящихся в полете, кроме военных и спасательных.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к ударам по территории России. По его словам, Украина лишь обороняется, рассчитывая вернуть свои территории. Подоляк написал в своем Twitter, что инциденты с «неопознанными летающими объектами» в России являются «внутренними атаками», связанными с ростом «панических и дезинтеграционных процессов».