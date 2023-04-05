В Ленобласти объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе

Фото: atrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

В небе над Ленинградской областью был замечен неопознанный объект. В регионе объявили сигнал «Режим», передает Telegram-канал Baza. По информации канала, объект обнаружили в районе города Сосновый Бор. Он летел на высоте примерно десять тысяч метров.

Baza пишет, что этот объект, по предварительным данным, является малоразмерным шаром. По данным канала, он летит со скоростью 200 км/ч.

Сигнал «Режим» представляет из себя требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства страны.

В первой половине марта в Новой Москве был замечен неизвестный летательный аппарат. Он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе. Через некоторое время объект полетел в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

Об объекте сообщил наряд полиции, патрулировавший ночью район ТиНАО.