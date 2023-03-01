В офисе Зеленского открестились от атак НЛО на Россию Подоляк заявил о непричастности Украины к ударам по России

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к ударам по территории России. По его словам, Украина лишь обороняется, рассчитывая вернуть свои территории. Подоляк написал в своем Twitter, что инциденты с «неопознанными летающими объектами» в России являются «внутренними атаками», связанными с ростом «панических и дезинтеграционных процессов».

Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома, — написал советник главы офиса украинского президента.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной. Он заявил, что обошлось без жертв и разрушений, вероятной целью был гражданский объект. Представители «Газпрома» уточняли, что БПЛА упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», но на ее работу это никак не повлияло, станция функционирует в штатном режиме. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе также нашли обломки трех беспилотников. Также Telegram-канал «112» сообщал, что в Санкт-Петербурге из-за «неопознанного летающего объекта» была приостановлена работа аэропорта Пулково. Вскоре Минобороны заявило, что в регионе проводили учения ПВО.