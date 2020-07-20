На Ленинградской АЭС приступили к запуску нового энергоблока

https://static.news.ru/photo/3592e0c6-c9bc-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosenergoatom.ru/facebook.com

Специалисты, работающие на Ленинградской АЭС начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Таким образом начался этап физического пуска объекта.

Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Ожидается, что в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Затем в нём запустят контролируемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию (собственно физический пуск), а затем проведут энергетический пуск — выдачу электричества в сеть. После этого энергоблок пройдёт стадии опытно-промышленной эксплуатации и тестирования на номинальной мощности.

В Росэнергоатоме отмечают, что первый этап этого цикла в среднем занимает около двух месяцев. Непосредственно в промышленную эксплуатацию энергоблок введут в 2021 году.

С запуском объекта в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006. АЭС на основе этого проекта в настоящее время являются главным экспортным проектом для госкорпорации «Росатом», в которую входит Росэнергоатом.

Ленинградская АЭС расположена на берегу Финского залива в Сосновом Бору в 40 км к западу от Санкт-Петербурга.

В конце июня ряд СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии на Ленинградской АЭС. Однако эту информацию опровергли в Росэнергоатоме, передавал NEWS.ru.