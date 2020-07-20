На Ленинградской АЭС приступили к запуску нового энергоблока

Специалисты, работающие на Ленинградской АЭС начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Таким образом начался этап физического пуска объекта.
Об этом
В Росэнергоатоме отмечают, что первый этап этого цикла в среднем занимает около двух месяцев. Непосредственно в промышленную эксплуатацию энергоблок введут в 2021 году.
С запуском объекта в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006. АЭС на основе этого проекта в настоящее время являются главным экспортным проектом для госкорпорации «Росатом», в которую входит Росэнергоатом.
Ленинградская АЭС расположена на берегу Финского залива в Сосновом Бору в 40 км к западу от Санкт-Петербурга.
В конце июня ряд СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии на Ленинградской АЭС. Однако эту информацию опровергли в Росэнергоатоме, передавал NEWS.ru.
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