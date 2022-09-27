На КПП в Северной Осетии будут вручать повестки всем, кто подлежит призыву Повестки на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки не только жителям региона, но и других субъектов РФ, подлежащим призыву, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что на указанном пункте пропуска в настоящее время развернут мобилизационный пункт. Повестки вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти, сообщает РИА Новости.

На въездах в республику и на КПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы. Задача опергрупп — в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки, — сказано в пресс-релизе.

Представители главы региона при этом подчеркнули, что вручение повестки не означает немедленную отправку на призывной пункт, но отметили, что в случае неявки в отношении уклоняющегося может быть инициировано уголовное преследование.

О том, что въезд на территорию Северной Осетии может быть ограничен для граждан, не имеющих прописку в регионе из-за транспортного коллапса на российско-грузинской границе, ранее сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меняйло. Там отметили, что в связи со сложившейся ситуацией, осетинский глава объявил о необходимости введения режима повышенной готовности в регионе.