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29 июля 2025 в 14:11

На Байкале третью неделю ищут двоих рыбаков

В Бурятии обнаружили тело одного из пропавших рыбаков

Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили тело одного из трех рыбаков, пропавших 12 июля в акватории озера Байкал, сообщили в МЧС по Бурятии. Судьба еще двоих мужчин остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются третью неделю.

Вблизи села Посольское на берегу было найдено тело мужчины 1980 года рождения. Установлено, что погибший — один из трех рыбаков, без вести пропавших 12 июля в акватории озера Байкал, — говорится в сообщении ведомства.

Тела ищут как с воды, так и с воздуха: задействованы лодки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Спасатели обследовали более 1700 квадратных акватории озера, а также береговую линию.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга утонули две сестры 11 и 14 лет. Их тела обнаружили спасатели после того, как обеспокоенная мать обратилась в экстренные службы, когда девочки не вернулись с прогулки.

До этого в японской префектуре Эхимэ двое мужчин утонули в реке Ниедо, пытаясь спасти друг друга. Сильное течение унесло 25-летнего Харуки Нагасэ и 31-летнего Масаеси Никайдо, отдыхавших с коллегами у воды. Оба мужчины работали в одной компании в Мацуяме.

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