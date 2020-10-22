«Мы здесь власть»: Дегтярёв интерпретировал для протестующих Конституцию

https://static.news.ru/photo/d81a28fa-14d4-11eb-b7df-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют Конституцию. По его словам, они неправильно понимают смысл написанного в Статье 3 Основного закона, где указано, что источником власти в РФ является её многонациональный народ.

Информацию для населения глава региона довёл в эфире местного телеканала «6ТВ».

Здесь главное, в этой третьей статье Конституции, слово — источник. Вот обычно любят на митингах покричать, эти горлопаны: «Мы здесь власть!» Вы — не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы — избиратели, да. На выборах вы даёте власть, люди, избранному руководителю, — отметил глава региона.

Он добавил, что не правы те, кто говорит, что самого Дегтярёва не выбирали. Врио губернатора пояснил, что назначен президентом, которого избрал многонациональный народ РФ на выборах. Такой же властью станет тот, кто в 2021 году выиграет выборы губернатора в Хабаровском крае.

То есть вот такие тонкости людям нужно объяснять, а то раскричались: «Мы здесь власть!» и давай крушить город. Так и до беспорядков может дойти, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с самого начала своей хабаровской эпопеи Михаил Дегтярёв представлялся фигурой временной, разменной. Практически никакого управленческого опыта, мощная местная организация ЛДПР априори была настроена против него, поскольку его появление означало только одно: верхушка партии во главе с Владимиром Жириновским всерьёз бороться за Сергея Фургала не будет. Теперь после силового разгона несанкционированного митинга он становится ещё и заложником последствий привлечения ОМОНа.