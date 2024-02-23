Мужчина в ссоре попытался зарубить соседа топором 78.ru: в Ленобласти рецидивист пытался зарубить топором соседа

Мужчина пытался зарубить топором соседа в Новом Девяткино в Ленинградской области, пишет Telegram-канал 78.ru. В ходе конфликта 29-летний житель нанес удар, пострадавший выжил.

Получивший ранение был доставлен в больницу. По данным канала, нападавший ранее был судим за кражи и имел условный срок за причинение вреда здоровью.

Ранее в Бурятии предотвратили нападение на школу. Охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором. На перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял устройство у восьмиклассника и отказался возвращать. Младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп. На место была вызвана полиция.

В январе российский турист, вооруженный топором, проник в администрацию провинции Пхукет в Таиланде и устроил погром в офисе губернатора. 24-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции, предполагается, что он страдает расстройством психики.

В конце прошлого года жительница Москвы сообщила возлюбленному о расставании, после чего молодой человек захотел разбить ее телефон топором, но попал по пальцу девушки. Пострадавшую в состоянии шока доставили в больницу, однако медикам не удалось пришить палец обратно.