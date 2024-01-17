Россиянин с топором устроил погром в офисе губернатора Пхукета

Фото: Vichan Poti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский турист, вооруженный топором, проник в администрацию провинции Пхукет в Таиланде и устроил погром в офисе губернатора, сообщает местное издание KhaoSod. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, предполагается, что он страдает расстройством психики.

Инцидент произошел в ночь на 17 января. По данным издания, 24-летний россиянин сумел пробраться в здание администрации курорта и разбил стеклянную дверь в офис губернатора. Услышав звуки бьющегося стекла, сотрудники службы безопасности поднялись на четвертый этаж, где находится офис, и увидели осколки, следы крови и окровавленный топор под столом секретаря губернатора.

Они также заметили в здании мужчину, одетого в одни черные шорты, но самостоятельно поймать его охране не удалось. На место происшествия была вызвана полиция, однако турист успел сбежать. Его задержали позднее, когда он попытался украсть мотоцикл у местного жителя возле круглосуточного магазина. Поскольку ноги у мужчины были в порезах и кровоточили, его доставили в больницу.

Накануне сообщалось, что турист из России был задержан в Паттайе за дебош в супермаркете. Мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там. В результате пострадали один из работников магазина и сам дебошир, порезавший ноги осколками стекла.