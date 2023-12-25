Москвичка захотела расстаться с парнем и лишилась пальца Baza: мужчина отрубил палец девушке, которая захотела с ним расстаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы сообщила возлюбленному о расставании, после чего молодой человек захотел разбить ее телефон топором, но попал по пальцу девушки, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, пострадавшую в состоянии шока доставили в больницу, однако медикам не удалось пришить палец обратно.

Как сообщает канал, вечером 24 декабря 30-летняя женщина и ее 36-летний возлюбленный решили обсудить взаимоотношения, выпивая при этом алкоголь. Девушка заявила, что молодым людям необходимо разорвать отношения, после чего мужчина схватился за топор для рубки мяса.

Парень прицелился на телефон возлюбленной и замахнулся, в последний момент девушка попыталась забрать смартфон. В результате чего удар лезвия пришелся на безымянный палец левой руки потерпевшей. Как отмечает канал, женщина отказалась обращаться в полицию и заявила, что не имеет претензий к мужчине.

Ранее в Индии мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданого, которое он не получил от семьи супруги. Пострадавшую госпитализировали, она также обратилась в полицию с заявлением на мужа и пятерых его родственников. Правоохранители уже задержали супруга женщины, его мать и отца и начали расследование.