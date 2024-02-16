В Бурятии ученик пришел в школу с топором из-за вейпа SHOT: охранник школы в Бурятии задержал ученика с топором

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в Бурятии предотвратили нападение на школу. По его данным, охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в одной из школ в селе Михайловка Закаменского района. После обеда на перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял устройство у восьмиклассника и отказался возвращать.

По информации канала, после этого младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп. Инцидент предотвратил школьный охранник, который заметил ученика с оружием и не позволил ему пройти в учреждение. На место вызвали полицию.

Канал отметил, что восьмиклассник ранее уже состоял на учете в ПДН. В настоящий момент с родителями обоих школьников работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области школьница, изрезавшая в октябре канцелярским ножом лицо подруге, вернулась к учебе. По данным директора школы, семиклассница находится под домашним арестом. Он отметил, что девочка учится заочно, лично с преподавателями не встречается и не общается, но выполняет задания по программе. Также известно, что документы ученицы направлены в московскую психиатрическую клинику.