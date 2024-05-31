Мужчина в капюшоне устроил фаер-шоу с чужой машиной и попал на видео Житель Кургана поджег припаркованный автомобиль и скрылся с места преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кургана поджег автомобиль, припаркованный на территории жилищного комплекса «Космос», сообщает Ural Mash. На опубликованных кадрах видно, что мужчина обливает машину легковоспламеняющейся жидкостью. Он совершил свое преступление в ночи.

Злоумышленник сразу же скрылся с места поджога. Лицо он спрятал за капюшоном, поэтому полиция разыскивает его до сих пор. Супруга владельца пострадавшей машины уверена, что это не чья-то месть. По словам женщины, у ее мужа не было врагов.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя, подозреваемого в покушении на диверсию. Предполагается, что Владимир Кокловский хотел поджечь аэродром Петрозаводска. По предварительной информации, ему обещали вознаграждение. Какое-то время мужчина также собирал информацию об аэродроме и делал соответствующие фотографии.

До этого в Московской области 35-летний бармен Владимир Малин поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима.