Бармен поджег релейный шкаф и получил 25 лет Бармен из Подмосковья получил 25 лет лишения свободы за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный суд признал виновным 35-летнего бармена Владимира Малину по делу о поджоге релейного шкафа в Московской области, он получил 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Отмечается, что он также проходил фигурантом дел о 10 преступлениях.

Суд приговорил путем частичного сложения наказания Малину В. П. на общий срок 25 лет, среди которых пять лет — в тюрьме и 20 лет — в колонии строгого режима, — указано в сообщении.

Уточняется, что мужчину также обвиняли в государственной измене, осуществлении диверсий группой лиц и подготовке к теракту. Поджог релейного шкафа на участке окружного кольца Московской железной дороги был зафиксирован в конце апреля, вскоре после этого подозреваемого задержали. Свою вину он признал лишь частично.

Ранее в Кемеровской области задержали трех 16-летних подростков, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетние злоумышленники заявили, что за диверсию им обещали 60 тысяч рублей.

До этого в Смоленской области сообщили о взятии под стражу подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. На допросе они признались, что пошли на преступление ради денег.