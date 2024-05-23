Петербуржец попытался поджечь аэродром в Петрозаводске Суд Петербурга арестовал подозреваемого в попытке поджечь аэродром Петрозаводска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя, подозреваемого в покушении на диверсию, сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Предполагается, что Владимир Кокловский хотел поджечь аэродром Петрозаводска.

Кокловский был задержан в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина и охотничьими спичками. Направлялся Владимир к аэродрому «Бесовец» по заданию неустановленного лица из телефона, — написала Лебедева.

Она отметила, что собеседник предлагал петербуржцу вознаграждение за выполнение поручения. По словам Лебедевой, мужчина какое-то время ходил рядом с аэродромом и фотографировал его территорию. Автомобиль он оставил в лесу неподалеку. Суд заключил Кокловского под стражу на два месяца. При этом подозреваемый просил отказать в аресте, однако суд принял во внимание, что его уже судили за уничтожение имущества путем поджога, и поддержал следствие.

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