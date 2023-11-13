Мужчина с криком «Там бомба» бросил возле поликлиники гранату «Mash на Мойке»: в Петербурге мужчина бросил возле поликлиники гранату и ушел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина с криком «Там бомба» бросил гранату Ф-1 с запалом на территорию поликлиники и скрылся, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Боеприпас находился в пакете, который неизвестный перебросил через забор на территорию медучреждения.

Специалисты определили, что граната была без взрывчатых веществ. Мужчину разыскивают, на вид ему около 20 лет. На размещенных Telegram-каналом кадрах видно, что после содеянного предполагаемый злоумышленник спокойно покидает место. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Набережных Челнах 12 ноября сотрудники полиции и саперы оцепили ресторан из-за угрозы взрыва на концерте рэпера Тимура Гатиятуллина, также известного под псевдонимом Честный. Выяснилось, что двое неизвестных оставили у входа в ресторан предмет, похожий на гранату. Впоследствии стало понятно, что это был муляж. Подозреваемые были задержаны.

Ранее в подмосковном Дзержинском мужчина заявился в мусульманскую молельню с гранатой и попытался выдернуть чеку. Злоумышленника удалось задержать, а боеприпас оказался муляжом. Позднее местный 45-летний житель признался, что был в барбершопе, где изрядно выпил алкоголя, стащил декоративную гранату и решил наведаться в молельню.