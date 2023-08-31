Мужчина облил бензином и поджег двоих школьников под Курганом РЕН ТВ: в Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух школьников

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В Курганской области мужчина облил двух школьников бензином из канистры, после чего поджег их, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, у мальчиков выявили ожоги 98% тела, за их жизни борются врачи. Мотивы преступления неизвестны. Личность нападавшего установлена.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел у здания дома культуры в деревне Верхнеглубокое Курганской области. Пострадавшим подросткам по 14 и 15 лет.

22-летний безработный мужчина облил бензином двух школьников и поджег их. Подростков доставили в больницу с ожогами третьей и четвертой степени, у них обожжено 98% тела, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

По данным источника Telegram-канала «112», у 14-летнего мальчика выявили ожоги 10% тела.

Ранее в Москве 14-летний подросток, которого друзья облили бензином и подожгли, скончался в больнице. Мальчик получил 99% ожогов тела. Медики боролись за его жизнь около трех недель.

О поджоге мальчика на Чечерском проезде в Москве стало известно 5 июня. Тогда сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из ребят загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.