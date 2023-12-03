Мужчина избил в лифте самарчанку на глазах у ее ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Самаре избил женщину с маленьким ребенком в лифте, нападение было зафиксировано камерами наблюдения, сообщает Telegram-канал «Самара ДТП». О состоянии пострадавшей информации нет.

По информации канала, нападение произошло в микрорайоне «Южный Город — 2» на Губернаторской улице. На кадрах видно, как мужчина нападает на женщину в лифте. Он бил ее руками по голове на глазах у маленького ребенка, та в свою очередь не смогла дать отпор. После избиения он покинул кабину.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, до нападения злоумышленник, будучи, предположительно, в нетрезвом состоянии, лежал на диване в фойе. Женщина потребовала, чтобы незнакомец покинул помещение. Это замечание и стало причиной нападения.

Ранее 18-летний мигрант изнасиловал школьницу в северо-восточном районе Москвы. Он зашел за девочкой в лифт жилого дома на Северном бульваре, после чего надругался над ней. Ребенок рассказал обо всем родителям, те обратились в полицию. Правоохранители быстро нашли насильника.

В августе мигрант ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский» в подмосковном Нахабино. Позже выяснилось, что девушка оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство мужчина объяснил тем, что на спортсменке были короткие шорты.