Мужчина хотел поджечь военкомат, но вместо этого познакомился с ФСБ Сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в Новоуральске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку поджога военного комиссариата в Свердловской области, передает ТАСС. Мужчина в Новоуральске планировал закидать здание коктейлями Молотова. В Сети появилось видео задержания злоумышленника.

Органами ФСБ задержан 44-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в городе Новоуральске террористический акт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Подготовка к совершению теракта»), — говорится в сообщении.

По месту жительства задержанного были обнаружены три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления.

Ранее сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.

В феврале ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации. По данным агентства, подозреваемые занимались сбором средств для боевиков в Сирии.