Посетитель музея увидел измену Родине в картине с медведем Мужчина донес на музей Эрарта в Петербурге из-за дискредитирующей СВО картины

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

В Санкт-Петербурге посетитель музея Эрарта пожаловался в полицию на картину с медведем на цепи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчина счел полотно дискредитирующим Россию, ее президента и военную операцию на Украине. Он потребовал проверить музей на оскорбление Владимира Путина и на измену Родине.

Посетитель музея интерпретировал картину следующим образом: медведь — символ РФ, его на цепи по болоту ведет, предположительно, российский президент Владимир Путин, а каска с краской на маскировочной сети рядом олицетворяет собой кровь и является отсылкой к проведению военной спецоперации.

Мужчина потребовал отдать экспонат на экспертизу, а в отношении музея — провести проверку еще на экстремизм и публичное оправдание терроризма, на угрозу безопасности России, а также на критику СВО.

Ранее общественники движения «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить на призывы к экстремизму комика Руслана Белого. Они также считают, что артист своими шутками дискредитировал армию РФ.