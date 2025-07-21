Педофил приставал к школьнице в автобусе на глазах у пассажиров В Омске педофил домогался в автобусе 16-летней девочки

В Омске педофил домогался 16-летней девочки в рейсовом автобусе № 122, родители уже обратились в полицию, сообщает Telegram-канал «Омск в курсе». Инцидент произошел 19 июля, мужчина зашел в автобус на остановке «Сибирский садовод-5», встал близко к девочке и пытался тереться о нее половыми органами.

Она начала снимать, сделала ему замечание, после чего он сел за ней и начал трогать ее руками между сиденьем и стеной автобуса, она вышла не на свой остановке, у кинотеатра «Мир» в Порт-Артуре, а это тело поехало дальше в сторону ж/д вокзала, — сообщила старшая сестра девочки.

Женщина попросила помощи в установлении местонахождения педофила. Она подчеркнула, что заявление в полицию уже написано, и призвала беречь детей.

Ранее сообщалось, что в городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.