Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 16:37

Педофил приставал к школьнице в автобусе на глазах у пассажиров

В Омске педофил домогался в автобусе 16-летней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске педофил домогался 16-летней девочки в рейсовом автобусе № 122, родители уже обратились в полицию, сообщает Telegram-канал «Омск в курсе». Инцидент произошел 19 июля, мужчина зашел в автобус на остановке «Сибирский садовод-5», встал близко к девочке и пытался тереться о нее половыми органами.

Она начала снимать, сделала ему замечание, после чего он сел за ней и начал трогать ее руками между сиденьем и стеной автобуса, она вышла не на свой остановке, у кинотеатра «Мир» в Порт-Артуре, а это тело поехало дальше в сторону ж/д вокзала, — сообщила старшая сестра девочки.

Женщина попросила помощи в установлении местонахождения педофила. Она подчеркнула, что заявление в полицию уже написано, и призвала беречь детей.

Ранее сообщалось, что в городе Гродно по наводке сотрудницы торгового центра был задержан педофил, который предлагал секс ребенку. В актовом зале РУВД ей вручили букет цветов под аплодисменты силовиков. Анжелика Шинкевич узнала мужчину по ориентировкам, разосланным местным отделом РУВД. Мужчина в апреле подошел к мальчику недалеко от ТЦ и пытался склонить его к интимной близости.

педофилы
Омск
дети
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» изменила решение по присяжным
На запасные аэродромы за сутки ушли почти 60 самолетов
Терапевт перечислила первые признаки солнечного удара
Богомолов попал в базу «Миротворца»
«Муж и жена — одна сатана»: в ГД оценили влияние Мелании на решения Трампа
Система ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА
В России признали нежелательным фонд из Германии
Глава Минцифры даст разъяснения по идее штрафов за запросы в интернете
ФАС займется ситуацией с подорожанием воды в аэропортах
Директор Калюжного раскрыл, как относятся к актеру сослуживцы по армии
Когда будет третий раунд переговоров России и Украины? Что известно
На подлете к Москве перехватили еще один беспилотник ВСУ
Посол России в Италии высказался об ущербе от отмены концерта Гергиева
Дачникам раскрыли, как не нарваться на штраф за туалет на участке
В Италии в последний момент отменили концерт Гергиева: реакция РФ, протесты
Украинский офицер передала аудио для пленного отца в Россию
В США сделали второе предупреждение покупателям российской нефти
Теперь пьем только домашнее вино: готовится легко из слив
«А мы ломаем голову»: кто и как запускает беспилотники на Москву и регионы
На Украине закончились места под захоронения военных
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.