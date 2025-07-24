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24 июля 2025 в 08:12

Лодки не смогли разойтись в алтайском озере и столкнулись

Мужчина пострадал после столкновения двух лодок в озере на Алтае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Телецком озере в Республике Алтай произошло столкновение двух моторных лодок, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В результате инцидента пострадал один человек. Оба судна, участвовавшие в аварии, временно отстранены от эксплуатации.

На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Подмосковье мужчина выпал из моторной лодки во время отдыха на реке Оке вблизи Коломны. По свидетельствам очевидцев, он потерял контроль над управлением судном, что привело к его падению в воду. Спастись россиянину помогли спасательный жилет и местные жители, которые оперативно извлекли его из воды и доставили в медицинское учреждение. В результате происшествия у пострадавшего оказались серьезные порезы руки лопастями винта.

До этого в Ленинградской области во время прогулки на моторной лодке в Выборгском районе погибла четырехлетняя девочка. Вечером 7 июля резиновое судно с ребенком на борту попало на волну и перевернулось. По предварительной информации, оказавшись в воде, ребенок ударился головой о винт двигателя и захлебнулся.

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