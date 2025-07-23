Муфтий Башкирии объяснился за слова о «примитивно размышляющих» мусульманах Муфтий Биргалин заявил, что не упрекал мусульман в примитивном мышлении

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что его слова о «примитивно-размышляющих» мусульманах не были упреком. В комментарии для Ufa1 он отметил, что его цель заключалась в том, чтобы победить мусульманскую умму мыслить стратегически. Также он призвал начать стратегически выходить за рамки бытового потребления.

Моя цель в недавнем обращении — побудить мусульманскую умму мыслить стратегически, выходя за рамки бытового потребления контента, — подчеркнул муфтий.

Биргалин отметил, что его фраза была «призывом к саморефлексии». Муфтий использовал эту фразу в отношении тех, кого не интересуют онлайн-образование и различные глобальные проекты.

Ранее верующие отметили мусульманский праздник Курбан-байрам в Москве. Они прибыли к Соборной мечети для молитвы, где проповедь читал глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, который поздравил их с этим днем.