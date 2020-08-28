Московский зоопарк сократит график работы с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/9dcb837a-eb61-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября Московский зоопарк перейдёт на осеннее расписание. В связи с уменьшением светового дня время его работы сократится на три с половиной часа.

С сентября зоопарк можно будет посетить ежедневно с 09:00 до 20:00, кассы будут закрываться в 19:00. Сейчас зоопарк работает по летнему графику — с 07:30 до 22:00, сообщает «Москва 24».

Во избежание очередей у центрального входа сотрудники зоопарка напомнили адреса всех входов, выходов и касс. Помимо главного входа на ул. Большой Грузинской, д. 1, двери в зоопарк открыты ещё по пяти адресам: ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103; ул. Красная Пресня, 4; ул. Садовая-Кудринская — Детский зоопарк; ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 60 и ул. Зоологическая, д. 13, стр. 1.

Как писал NEWS.ru, Московский зоопарк снова открыл свои двери для посетителей. Однако за время карантина животные успели отвыкнуть от людей, и теперь сотрудники просят всех гостей вести себя тише, чтобы не напугать зверей. Также там соблюдаются все необходимые меры предосторожности в виде масок, перчаток и соблюдения дистанции.