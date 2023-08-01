Момент поджога военкомата в Петербурге попал на видео

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал «Mash на Мойке» показал кадры момента поджога военкомата в Санкт-Петербурге на улице Чайковского, который попал на камеры наблюдения. На видео 54-летний мужчина бросает минимум два коктейля Молотова в двери здания и разбивает стекло. Инцидент произошел 31 июля в 19:20 по местному времени.

Один из очевидцев пытался остановить поджигателя, но он вел себя агрессивно. Другие просто проходили мимо или снимали происходящее на телефон. По словам свидетелей инцидента, затем мужчина сел в автомобиль и начал таранить ворота соседнего дома. Вскоре правоохранительные органы задержали его. Возгорание удалось ликвидировать прибывшим на место сотрудникам экстренных служб.

Ранее стало известно, что пожилой мужчина попытался поджечь военкомат в Северодвинске Архангельской области. Неизвестные убедили пенсионера, что в здании находятся люди, участвующие в «госизмене». Утром того же дня подобный случай произошел в Казани. Там полицией была задержана 62-летняя женщина также при поджоге здания военкомата. Некие люди позвонили ей и представились сотрудниками ФСБ, за неповиновение они угрожали, что у ее дочери могут появиться проблемы.