Задержан мужчина, протаранивший и поджегший военкомат в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан 54-летний мужчина, который протаранил на автомобиле ВАЗ-21099 ворота у здания военкомата на улице Чайковского, а перед этим поджег его, передает «Фонтанка». Инцидент произошел в 19:20 по местному времени.

Психическое состояние мужчины оценят медики. По данным «Фонтанки», примерно две недели назад мужчине поступали звонки на мобильный номер и на мессенджер WhatsApp от человека, который представлялся «сотрудником ФСБ Колесниковым». Как пишет издание, в ходе длинных переговоров этот сотрудник предложил устроить провокацию — облить дверь военкомата бензином и поджечь, а после получить некоторые документы, связанные с Украиной.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в момент атаки мужчина был полностью раздет. Он успел поджечь дверь военкомата. Возгорание устранили прибывшие на место экстренные службы.

31 июля пожилой мужчина предпринял попытку поджога здания военкомата в Северодвинске Архангельской области. 76-летнего пенсионера убедили в том, что в учреждении якобы находятся люди, участвующие в «госизмене». Тем же утром в Казани была задержана 62-летняя женщина при попытке поджога здания военкомата. Совершить этот поступок ее убедили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Официальные лица эту информацию не комментировали.