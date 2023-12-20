Момент падения глыбы льда на людей у военкомата в Люберцах попал на видео

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Падание глыбы льда на людей в очереди перед военкоматом в Люберцах попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112». Согласно его данным, пострадали четыре человека, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 30 до 38 лет.

На кадрах видно, как огромный ледяной пласт падает с крыши на людей в очереди. Лед сошел с кровли буквально за доли секунды, отойти в сторону никто не успел. По информации «112», пострадавших доставили в больницу с травмами головы.

Еще одно видео с более близкого расстояния, на котором можно разглядеть людей в очереди и лучше видно рухнувшую льдину, опубликовано MK.RU. По сообщению издания, трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Инцидент произошел в Люберцах у здания военного комиссариата на Октябрьском проспекте.

Утром в центре Москвы ледяная глыба упала на двух женщин у выхода со станции метро «Смоленская». По словам очевидцев, одна из пострадавших потеряла сознание.

Тем временем в Татарстане возбудили уголовное дело из-за падения глыбы льда с крыши на восьмилетнего ребенка. Инцидент произошел в Нижнекамске у здания на проспекте Вахитова.