Глыбы льда рухнули на четырех человек на пороге военкомата На пришедших в люберецкий военкомат четырех человек упала пластина снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люберцах пластины снега и льда рухнули на головы четырех человек, которые пришли встать на учет в местный военкомат, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Пострадавших госпитализировали в нейрохирургическое отделение, ведомство проводит проверку.

По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания Военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, произошло падение снега. В результате происшествия пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщила прокуратура.

Предварительно, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия и проверяет соблюдение требований законодательства к качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.

Ранее глыба льда едва не убила двух женщин у выхода со станции метро «Смоленская» в центре Москвы. Инцидент произошел утром 20 декабря. По словам очевидцев, одна из пострадавших потеряла сознание. Первую помощь им оказали прохожие, которые и вызвали скорую.

До этого тульские следователи возбудили уголовное дело после того, как на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши здания. По данным правоохранителей, льдина упала с кровли дома, который находится на Тургеневской улице. Пенсионерку госпитализировали.