В Татарстане глыба льда упала с крыши на ребенка СК возбудил уголовное дело после падения льда на мальчика в Татарстане

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Снег со льдом сошли с крыши дома и упали на восьмилетнего ребенка в Татарстане, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по республике. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 20 декабря в городе Нижнекамске. С крыши одного из зданий на проспекте Вахитова снег и лед упали на мальчика, после чего ребенку потребовалась медицинская помощь и его госпитализировали.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Прокуратурой города начата проверка, будут установлены детали и причины произошедшего, а также будет дана оценка работе должностных лиц, которые несут ответственность за очистку кровли от наледи и снега.

Ранее крупная глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что в результате падения льда сильно помяло коляску.