Молодой руфер в Петербурге проявил чудеса акробатики на глазах у прохожих Появилось видео с петербуржцем, который забрался на шпиль дома Шнеера Иоффа

Молодой руфер из Санкт-Петербурга удивил прохожих «чудесами акробатики» на самом высоком здании площади Пяти углов, информирует «Фонтанка» в Telegram-канале. На представленном видео видно, как парень встал в полный рост на шпиле. Прохожие внизу снимали происходящее на телефоны.

Чувство самосохранения ушло пить кофе, а рискованный парень встал в полный рост на самую высокую выписку и аккуратно спустился, оперевшись на купол, — отмечает источник.

В качестве места действия руфер выбрал дом комиссионера Шнеера Иоффа. Здание часто сравнивают с «утюгом». Башня возвышается над площадью Пяти углов и служит прохожим ориентиром.

Изначально здание было трехэтажным, но после выкупа Иоффом в 1913 году было достроено еще несколько этажей. Затем в доме располагался пансион для мальчиков, в котором почти два года преподавал писатель Николай Некрасов. Здесь же позднее жила писательница Лидия Чуковская — дочь Корнея Чуковского. Тогда в ее доме часто гостила Анна Ахматова.

Ранее петербуржец устроил утреннюю гонку по каналу Грибоедова на катере. Поездка обернулась для него административным арестом на трое суток. Инцидент на канале произошел рано утром 23 июня.