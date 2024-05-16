Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в регионе РФ Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Фото: МО РФ

В четверг, 16 мая, около 11:30 по московскому времени средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Как указали в ведомстве, это была очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на территории Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Некоторое время назад в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителям рекомендовано укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

15 мая стало известно, что мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Гладков пояснил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.

Также посол КНДР в России Син Хон Чхоль, комментируя ракетный обстрел Белгорода, сообщил, что Киев наносит удары по мирному населению российских городов «в отместку» за непрерывные поражения на поле боя. По его словам, это проявление «скверного естества, которое можно легко найти у всех приспешников США и Запада».