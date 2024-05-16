В КНДР объяснили, зачем Киеву теракты в России Посол Син Хон Чхоль: Киев организует теракты в РФ «в отместку» за поражения

Фото: МО Украины

Киев наносит удары по мирному населению российских городов «в отместку» за непрерывные поражения на поле боя, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль, комментируя ракетный обстрел Белгорода. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, это проявление «скверного естества, которое можно легко найти у всех приспешников США и Запада».

То, что киевские власти настойчиво цепляются за теракты против мирных граждан и гражданской инфраструктуры, является подлым «отмщением» за непрерывное поражение в военной конфронтации с Россией и проявлением скверного естества, которое можно легко найти у всех приспешников США и Запада, — сказал дипломат.

Посол напомнил о подобных ударах по Брянской и Курской областям, а также ДНР. Он отметил, что число таких «бесчеловечных злодеяний составляет сотни». По мнению дипломата, это может привести к «ужасной гибели» украинских властей.

ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По сведениям Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о вероятности восстановления разрушенного дома. По его словам, он представляет собой несколько отдельных близкостоящих домов, которые не привязаны друг к другу. Это, по его словам, может облегчить задачу.