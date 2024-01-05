Минобороны: 10 ракет «Ольха» уничтожены над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел 4 января около 23:40 мск.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО 10 ракет были уничтожены над Белгородской областью, — отметили в Минобороны.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Он отметил, что в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Ранее в городе была запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей уйти в укрытия. До этого система ПВО сбила над Белгородом четыре воздушных цели. По словам губернатора, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.