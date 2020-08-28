Межотраслевой кластер спортиндустрии создали в Москве

https://static.news.ru/photo/ce8b916e-eb50-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице начал работу межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech. По её словам, он создан на базе Московского инновационного кластера.

Проект заинтересовал 37 учреждений, среди которых Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н. Э. Баумана, организация по развитию автоспорта «Северный морской путь „Автоспорт и гонки“», сообщает «Москва 24».

Также в кластер вошли предприятия космической отрасли, научные институты и медцентры. SportTech предстоит напрямую работать со стартапами и инвесторами. В настоящее время там создают композитный велосипед и тренажёр для гребли.

Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоёмких и масштабных проектов в спортивной отрасли, — подчеркнула заммэра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приём заявок на конкурс «Лидеры цифровых трансформаций» стартовал в Москве. Подача продлится до 25 октября. С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам предложат задания от представителей 10 ведомств столицы. Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула важность данных направлений для развития любого современного мегаполиса.