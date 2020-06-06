Мэр Тольятти запретил посещение парков и набережных

https://static.news.ru/photo/7246df8e-a7fe-11ea-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава администрации Тольятти Самарской области Сергей Анташев подписал постановление об ограничении посещения парков, набережных, пляжей и городских лесов. Он также пригрозил ещё больше ужесточить ограничения, если горожане не будут соблюдать меры безопасности.

Глава города отметил, ссылаясь на данные статистки, что большинство заболевших коронавирусом тольяттинцев старше 50 лет (65%) — пенсионеры и безработные. По его мнению, эти люди заражаются в транспорте, в магазинах и при посещении других общественных мест. В связи с этим мэр сделал вывод о недостаточности принятых штабом мер по борьбе с распространением инфекции и ввёл ограничения.

Мы всё время добивались улучшений, вели беседы. С сегодняшнего дня — хватит уговаривать, — цитирует градоначальника сайт 63.ru.

Он добавил, что сотрудники мэрии и Роспотребнадзора будут контролировать масочный режим и дистанцирование в торговых центрах, на ярмарках и остальных объектах торговли. В случае выявления нарушений их работа будет приостановлена.

В Тольятти зафиксировано 833 случая заражения коронавирусом. 21 из них был выявлен 6 июня, во всём регионе эта цифра составила 104 человека.

В Самарской области за всё время выявили 3026 случаев коронавируса, 1348 человек выписали из больниц, 25 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не расслабляться. По его словам, «народ начал ходить без масок», что привело к росту числа заражений коронавирусной инфекцией в последние несколько дней.

В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли. В Москве 193 тысячи заболевших, более 100 тысяч выздоровели, 2,8 тысячи скончались.