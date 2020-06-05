Мурашко обратился к жителям России с призывом не расслабляться

https://static.news.ru/photo/794d36c2-a75c-11ea-a35d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: roszdravnadzor.ru/via Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России не пренебрегать мерами по профилактике COVID-19, в частности, ношением масок.

Глава Минздрава дал интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1». В ответ на вопрос ведущей, «можно ли уже расслабиться», министр ответил категоричным «нет». По его словам, «народ начал ходить без масок», что привело к незначительному росту числа заражений коронавирусной инфекцией в последние несколько дней. Граждане страны обязаны соблюдать санитарные ограничения и введённые в целях борьбы с распространением коронавируса правила, подчеркнул Мурашко.

По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 тысячи случаев COVID-19, из них 8726 — за последние сутки. 2806 человек стали жертвой коронавирусной инфекции (57 — за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, 3 июня глава Минздрава констатировал, что в ряде регионов РФ сохраняется тяжёлая эпидемическая ситуация по коронавирусу.