Мурашко обратился к жителям России с призывом не расслабляться

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России не пренебрегать мерами по профилактике COVID-19, в частности, ношением масок.
Глава Минздрава
По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 тысячи случаев COVID-19, из них 8726 — за последние сутки. 2806 человек стали жертвой коронавирусной инфекции (57 — за последние сутки).
Как писал NEWS.ru, 3 июня глава Минздрава констатировал, что в ряде регионов РФ сохраняется тяжёлая эпидемическая ситуация по коронавирусу.
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